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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
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В РФ установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В РФ установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Фото: Reuters

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ за минувшие сутки стал рекордным: выявлены 25 487 случаев заражения в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Начало текущей недели было отмечено новым максимумом, количество новых случаев превысило 25 тысяч случаев в сутки, но во вторник и в среду наблюдалось снижение прироста. 25 ноября количество новых случаев составило 23 675, а в четверг оно увеличилось почти на две тысячи.

Отмечается также рост подтвержденных летальных исходов: в среду было подтверждено 507 смертей, в четверг их уже 524. Одновременно фиксируется положительная динамика по количеству выписанных. За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 25 073 пациента.

По-прежнему наиболее высокие показатели по новым случаям регистрируются в Москве. После снижения числа случаев заражения в среду, по данным на четверг в столице за сутки зафиксировано 6 075 новых случаев COVID-19, 73 смерти и рекордные за осень 6 229 выздоровевших.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 187 тыс. 990 случаев коронавирусной инфекции, 38 тыс 062 умерших и 1 млн 685 тыс. 492 выписанных. Лечение продолжают 464 436 пациентов.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 669 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 022 - в Московской области, 453 - в Нижегородской области, 391 - в Свердловской области, 356 - в Архангельской области, 351 - в Карелии, 344 - в Хабаровском крае, 334 - в Красноярском крае, 323 - в Воронежской области, 315 - в Ростовской области, 295 - в Пермском крае, 285 - в Коми, 277 - в Мурманской области, 273 - в Иркутской области, 268 - в Забайкальском крае, по 263 новых случая в Бурятии, Вологодской области. По 248 - в Саратовской области, Ульяновской области.

Также 242 случая - в Самарской области, 241 - в Челябинской области, 239 - в Волгоградской области, 238 - в Омской области, 237 - в Кировской области, по 231 - в Крыму, Приморском крае, 228 - в Ставропольском крае, 224 - в Алтайском крае, 219 - в Якутии, 209 - в Ханты-Мансийском АО, 205 - в Томской области, 203 - в Новгородской области, 202 - в Ленинградской области, 201 - в Тверской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 26 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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