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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:17Заразились
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В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Еще 77 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в четверг.

Пандемия коронавируса

Общее число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 8 603 до 8 680.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 73 человек.

По данным на утро четверга, в российской столице выявлено 577 177 случаев COVID-19, 428 418 заболевших выздоровели.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг своим указом продлил до 15 января 2021 года срок действия требования о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу, а также рекомендации по самоизоляции для горожан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также он отметил заметный рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, добавив при этом, что система здравоохранения справляется.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Москва Коронавирус

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