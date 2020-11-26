В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Еще 77 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в четверг.

Общее число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 8 603 до 8 680.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 73 человек.

По данным на утро четверга, в российской столице выявлено 577 177 случаев COVID-19, 428 418 заболевших выздоровели.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг своим указом продлил до 15 января 2021 года срок действия требования о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу, а также рекомендации по самоизоляции для горожан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также он отметил заметный рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, добавив при этом, что система здравоохранения справляется.