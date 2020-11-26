Осужденному по "дадинской статье" активисту Котову отказали в УДО

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд Владимирской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении активиста Константина Котова, приговоренного к полутора годам колонии общего режима по так называемой дадинской статье, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

"Суд отказался удовлетворить ходатайство об УДО Котова", - сообщил Бирюков агентству в четверг.

Активист отбывает наказание в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области. Срок его наказания истекает в середине декабря.

Срок за митинг

Котова задержали 10 августа 2019 года, когда в Москве прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. После него часть демонстрантов решила пройти от проспекта Академика Сахарова на Старую площадь. По данным МВД, были задержаны 136 участников незаконной акции, "ОВД-Инфо" сообщало о 256 задержанных.

Котов был приговорен 5 сентября 2019 года столичным Тверским судом к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (статья 212.1 УК РФ). Мосгорсуд 14 октября признал приговор законным.

Статья, по которой Котов был привлечен к уголовной ответственности, получила известность как "дадинская" – по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Его преследование было прекращено Верховным судом.

Конституционный суд РФ 27 января опубликовал определение по жалобе Котова, определив пересмотреть судебные решения в отношении активиста.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта, рассмотрев жалобы защиты и представление генеральной прокуратуры на приговор Котову, отказался прекращать его дело либо смягчать наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Мосгорсуд 20 апреля по итогам апелляционного пересмотра дела Котова смягчил ему наказание до 1,5 лет колонии. Новая кассационная жалоба по делу была отклонена.