В России за сутки выявлено еще 26 683 случая заражения COVID-19

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Еще 26 683 случая коронавируса зафиксировано в России за последние сутки, сообщает оперштаб.

На неделе в РФ был отмечен максимум по новым случаям COVID-19: по данным на 27 ноября, суточный прирост составил 27 543 заболевших. Также был поставлен рекорд по количеству выздоровевших: 27 296 человек были выписаны по выздоровлению по данным на 28 ноября.

В Москве суточный COVID-прирост составил 6798, в Петербурге - 3701.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Подмосковье 1 069 заболевших за сутки, 471 - в Нижегородской области, 414 - в Карелии, 381 - в Свердловской области, 374 - в Архангельской области, 335 - в Красноярском крае, 330 - в Ростовской области, 329 - в Хабаровском крае, 324 - в Воронежской области, 301 - в Вологодской области. В остальных субъектах менее 300 случаев.

За сутки в стране скончались 459 человек, общее число жертв достигло 39 527.

Поправились и выписаны 1 млн 761 457 человек, в том числе 21 987 пациентов за сутки.

Всего в России зарегистрировано 2 млн 269 316 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 468 332.