Число госпитализаций с COVID в Москве опустилось до 1,3 тыс. в сутки

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве с коронавирусом в стационары госпитализировали почти 1,3 тыс. пациентов, в предыдущие несколько дней этот показатель составлял 1,5-1,7 тыс. в сутки, сообщил оперативный штаб по контролю за инфекцией в столице в воскресенье.

"За последние сутки госпитализированы 1 295 пациентов с COVID-19, сутками ранее - 1 518. На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находятся 419 человек", - рассказали в штабе.

По его данным, за сутки в городе выявлено еще 6 798 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 599 213. Также за последние сутки от коронавируса вылечились 5 576 пациентов, общее число выздоровевших достигло 447 111.

Среди заболевших за последние сутки 11,2% - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% - от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,7% среди заболевших люди старше 80 лет. 8,5% - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% - от 46 до 65 лет, еще 12,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет.

Накануне вечером сообщалось о 72 скончавшихся пациентах с COVID-19, общее число жертв инфекции достигло 8 828.