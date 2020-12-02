В Москве дистанционку для школьников продлили до конца второй четверти

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Дистанционный режим обучения для учащихся 6-11-х классов школ Москвы продлен до окончания второй четверти учебного года.

Соответствующий указ в среду подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее дистанционный режим для учащихся 6-11-х классов действовал по 6 декабря.

В соответствии с указом также до окончания второй четверти у учеников средней и старшей школы будет заблокирован льготный проезд в общественном транспорте по социальным картам.

Дистанционный режим обучения для этой категории учащихся был введен с 19 октября. При этом после досрочных каникул ученики 1-5-х классов московских школ с этой даты вернулись на очное обучение.