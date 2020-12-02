Водители автобусов в Москве не будут продавать билеты и после пандемии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - После окончания ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, водители наземного транспорта не возобновят продажу билетов за наличные, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в среду.

"У нас до сих пор нет продажи билетов за наличные деньги у водителей. Мы не собираемся это в систему возвращать, и никаких из-за этого проблем нет", - сказал он.

Ликсутов напомнил, что в настоящее время есть множество вариантов оплаты проезда в наземном транспорте, включая бесконтактную оплату банковскими картами.

Продажу билетов водителями наземного транспорта в Москве приостановили с началом пандемии весной для минимизации рисков, связанных с распространением коронавируса.