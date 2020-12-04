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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
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Лишь 1,5% привитых "Спутником V" добровольцев в Москве заболели COVID

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Только 273 человека, принимавших участие в Москве в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", заразились COVID-19, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

"На сегодняшний день уже более 20 тыс. человек получили в рамках пострегистрационных клинических исследований обе дозы вакцины. Мы отфиксировали всего лишь 273 заболевших - это 1,5% от привитых", - сказала она.

Ракова уточнила, что часть участников исследований получали плацебо. "Часть людей получала плацебо. Кто из них получал плацебо, мы не знаем. То есть эти цифры сами за себя говорят об эффективности данной вакцины", - добавила вице-мэр.

"Спутник V" стала первой российской вакциной от коронавируса, она разработана специалистами института им. Гамалеи Минздрава России. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно вакциной прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

В среду, 2 декабря, президент Владимир Путин поручил к концу следующей недели начать массовую вакцинацию этим препаратом в РФ, в Москве запись открылась уже в пятницу.

Хроника 09 января – 04 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус Спутник V

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