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Голикова заявила о замедлении темпа распространения коронавируса в РФ

Голикова заявила о замедлении темпа распространения коронавируса в РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В России можно говорить о замедлении темпа распространения COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в пятницу.

По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения COVID-19 или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. При этом регионов, в которых продолжается рост заболеваемости, стало меньше: 23 против прежних 33.

При этом Голикова подчеркнула, что в четырех регионах заняты более 90% коечного фонда. Это Санкт-Петербург, Смоленская, Орловская области и город Севастополь.

По ее словам, на утро четверга в России было занято 75,9% коечного фонда.

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