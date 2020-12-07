71 пациент с коронавирусом скончался в Москве за сутки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 9425 до 9496 сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в понедельник.

"В Москве за сутки скончался 71 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 76 человек.

По данным на утро понедельника, в российской столице выявлено 654 841 случай заражения COVID-19, 495 871 человек вылечились от инфекции.

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