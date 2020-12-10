Записаться на COVID-вакцинацию в Москве можно в приложениях, по телефону и в поликлиниках

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве можно теперь сделать через приложения и информационные киоски в поликлиниках или по телефону, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы в четверг.

"Сделать это теперь можно не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях и инфоматах. Горожане из групп риска могут сделать это одним из нескольких способов: на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону", - говорится в сообщении.

Прививочные кабинеты работают каждый день с 8:00 до 20:00. В Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Пройти ее приглашают тех граждан, которые в силу работы контактируют с большим количеством людей.

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике или полисом ОМС. Вакцинируемые не должны иметь некоторые хронические заболевания и болеть ОРВИ во время и за две недели до процедуры. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.

Вакцинация недоступна людям старше 60 лет, беременным и кормящим женщинам, а также участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19.