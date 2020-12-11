В Москве создан штаб по выявлению неприятных запахов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы создали оперативный штаб, работающий над выявлением и минимизацией неприятных запахов в столице, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Мы создали оперативный городской штаб по выявлению неприятных запахов. Сейчас он активно приступил к работе", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, штаб был создан по поручению заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Состояние атмосферы у нас улучшается, но локальные проблемные точки, которые не связаны с превышением вредных выбросов, а, в основном, с неприятными запахами, существуют. Жители нам об этом сигнализируют", - отмечает Кульбачевский.

Он сообщает, что в штаб входят представители органов исполнительной местной власти, муниципальные депутаты, представители общественных движений. Они проводят разъяснительную работу с предприятиями, вблизи которых ощущаются неприятные запахи.

"С начала работы штаба в ноябре месяце количество жалоб на возникновение неприятных запахов в Москве снизилось. Я надеюсь на то, что штаб эффективно будет работать и в 2021 году. И в будущем проблема неприятных запахов будет минимизирована", - заявил глава департамента.