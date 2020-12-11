Экс-руководители одного из московских банков осуждены за хищение

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Бывшие руководители столичного банка "Единственный" приговорены к трем годам колонии за хищение более миллиарда рублей, сообщили в прокуратуре Москвы в пятницу.

Суд признал виновными бывшего председателя правления ООО КБ "Единственный" Никиту Шестакова и руководителя кредитного департамента банка Станислава Ялымова. Их осудили по статье УК РФ "Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".

По данным следствия, "Шестаков и Ялымов в период с 2013 года по 2015 год с помощью поддельных документов выдали подконтрольным коммерческим организациям заведомо невозвратные кредиты". При этом организации не занимались финансово-хозяйственной деятельностью. Бывшие руководители смогли похитить у банка более 1,2 миллиарда рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шестакова и Ялымова к трем годам лишения свободы каждого. Они взяты под стражу в зале суда и будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.