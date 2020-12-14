Расходы на столичное здравоохранение в 2020 году выросли в два раза

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Финансирование государственной программы "Столичное здравоохранение" за 11 месяцев 2020 года увеличилось в два раза по сравнению с показателями прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе департамента финансов Москвы.

"За одиннадцать месяцев 2020 года финансирование столичного здравоохранения составило 505,3 млрд рублей. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе-ноябре 2020 года составили 695,3 млрд рублей. Финансирование увеличилось в два раза", - заявили в пресс-службе.

В 2020 году более чем на 20% выросли ассигнования на соцподдержку жителей Москвы. "На государственную программу "Социальная поддержка жителей Москвы" из бюджета города направлено 498,7 млрд рублей, на 21% больше, чем в январе - ноябре 2019 года", - отметили в департаменте.

Более того, расходы на программу "Столичное образование" выросли на 6,3% по сравнению с прошлым годом.