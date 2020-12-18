Роспотребнадзор опечатал московский ТЦ "Савеловский"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспротребнадзора опечатали торговый центр (ТЦ) "Савеловский" на севере Москвы за нарушение требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.

В ходе осмотра специалисты ведомства выявили отсутствие кожных антиспетиков, оборудования для обеззараживания воздуха, контроля за использованием средств индивидуальной защиты у посетителей и арендаторов. Также отмечается, что администрация ТЦ не проводит необходимых мероприятий по дезинфекции помещений.

По факту нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности юридического лица ООО "Майкрорент" по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, входные группы торгового дома "Савеловский" опечатаны. Материалы дела направлены в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности торгового дома "Савеловский".

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.