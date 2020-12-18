Катки и парки в Москве в новогоднюю ночь будут закрыты

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в новогоднюю ночь не будут работать парки и катки, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он сослался на указ мэра Сергея Собянина о запрете зрелищных мероприятий до 15 января и добавил, что запрет касается и новогодней ночи. Поэтому праздничная программа в парках и на катках не предусмотрена.

По словам чиновника, в праздники сходить в парк или на каток можно будет днем и вечером, но при строгим соблюдением установленных требований по профилактике распространения коронавируса.

Он также напомнил, что запрет на работу предприятий общественного питания с 23 часов до 6 утра также касается новогодней ночи. Следить за этим будут и в ночь на 1 января.

Сейчас столичному общепиту запрещено работать с 23:00 до 06:00. Перед этим ресторанам и клубам рекомендовали вводить регистрацию посетителей по QR-кодам. Запрет на развлекательные мероприятия распространяется и на уличные праздники и гуляния. В частности, в городе впервые был отменен крупный уличный фестиваль "Путешествие в Рождество".

Несмотря на это, центр Москвы украсили новогодними световыми конструкциями, но заммэра по ЖКХ Петр Бирюков заверял, что это будут прошлогодние декорации, в новых город закупать не будет.

Собянин также обещал не вводить комендантский час в новогоднюю ночь и не возражал, чтобы москвичи встречали Новый год на улице. Транспорт и коммунальные службы в ночь на 1 января работать будут.