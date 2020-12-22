Самая дешевая "двушка" в Москве сдается за 26 тысяч рублей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В старых границах Москвы самая дешевая двухкомнатная квартира, которую предлагают в аренду, предлагается за 26 000 рублей в месяц, сообщили в "Инком-Недвижимости", ссылаясь на данные за декабрь.

Это квартира площадью 47 кв.м, она располагается на 11-м этаже 12-этажного панельного дома на Касимовской улице, в 20 минутах транспортом от станции метро "Царицыно" в районе Бирюлево Восточное. Хозяин готов принять арендаторов с домашними животными.

На втором месте рейтинга объект со ставкой найма 28 000 рублей. Это двухкомнатная квартира площадью 42 кв. м на 1-м этаже 7-этажного кирпичного дома на Никитинской улице, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская"в районе Северное Измайлово. Квартира со свежим косметическим ремонтом. На окнах установлены решетки.

Трете место занимает лот за 30 000 рублей площадью 60 кв. м. Это квартира на 7-м этаже панельной 16-этажки на улице Маршала Савицкого в Южном Бутове.