Собянин счел невозможным снятие COVID-ограничений в Москве сейчас

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Снимать действующие ограничительные меры, введенные в Москве в связи с пандемией, в настоящее время невозможно, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Еженедельно продолжается рост госпитализаций. В настоящее время 18 тыс. единиц коечного фонда задействовано, из них 30% свободны, так что система здравоохранения справляется с огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно. Поэтому никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем, но в то же время считаю, что никакие послабления в этой ситуации невозможны", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник.

По его словам, некоторое время наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом на 12% в течение недели, однако последнюю неделю отмечен рост выявления случаев заражения инфекцией на 5%. Кроме того, по его словам, в Москве продолжается увеличение госпитализаций пациентов с коронавирусом.

По данным на вторник, 22 декабря, в Москве за сутки выявили 7237 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе, количество госпитализированных с COVID-19 в Москве выросло более чем на 200 человек по сравнению с прошлыми сутками.