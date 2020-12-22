Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 77 364 641+541 155

Собянин счел невозможным снятие COVID-ограничений в Москве сейчас

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Снимать действующие ограничительные меры, введенные в Москве в связи с пандемией, в настоящее время невозможно, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Еженедельно продолжается рост госпитализаций. В настоящее время 18 тыс. единиц коечного фонда задействовано, из них 30% свободны, так что система здравоохранения справляется с огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно. Поэтому никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем, но в то же время считаю, что никакие послабления в этой ситуации невозможны", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник.

По его словам, некоторое время наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом на 12% в течение недели, однако последнюю неделю отмечен рост выявления случаев заражения инфекцией на 5%. Кроме того, по его словам, в Москве продолжается увеличение госпитализаций пациентов с коронавирусом.

По данным на вторник, 22 декабря, в Москве за сутки выявили 7237 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе, количество госпитализированных с COVID-19 в Москве выросло более чем на 200 человек по сравнению с прошлыми сутками.

Хроника 09 января – 22 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

Новости

В попечительском совете Театра Станиславского остались Ротенберг и Кибовский

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Половина всех медиков Москвы переболела коронавирусом

Половина всех медиков Москвы переболела коронавирусом

Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции

Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции

Москвичи начали получать фальшивые счета за коммунальные услуги

Москвичи начали получать фальшивые счета за коммунальные услуги

Собянин объявил о приходе в Москву ресторанного гида Michelin

Чиновники опровергли рассылку московским учителям анкет о митингах

Пандемия коронавируса

Клубу Pravda в Москве пригрозили закрытием за нарушения на концерте Sunsay

Более 200 ёлочных базаров открылись в Москве

Более 200 ёлочных базаров открылись в Москве

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');