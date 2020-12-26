В столичном баре Mendeleev нашли тайные комнаты с ночными посетителями

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) вместе с полицией обнаружили в баре Mendeleev тайные комнаты, где посетители обслуживались после 23:00.

Как сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Ян Поповский, речь идет о заведении по адресу Петровка ул., 20/1.

По его словам, сотрудники бара отказались открывать дверь, в результате чего она была вскрыта с применением кувалды.

"Охрана открыла дверь, а в основных помещениях не было света и посетителей. Однако, у проверяющих была информация о находящихся внутри посетителях. Под угрозой применения спецсредств к дверям охрана их открыла, в результате чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70 человек, которые находились в небольшом помещении запертыми", - сказал Поповский.

Он также сообщил, что посетители распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, а плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях.

Поповский подчеркнул, что соответствующие уведомления будут отправлены в Роспотребнадзор и противопожарные органы.

За данные нарушения администрации заведения грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать 1 млн рублей.