Кафе Gucci на Патриарших грозит трехмесячный перерыв в работе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Шесть ресторанов и кафе на Патриарших прудах, в том числе кафе Gucci, могут закрыть на срок до 90 суток за несоблюдение социального дистанцирования при рассадке посетителей. Об этом сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Нарушения выявили проверяющие из ОАТИ и полиции. По словам Михайлова, они побывали в двух десятках заведений, нарушения в рассадке были замечены в шести, в том числе Gucci, ресторане Pinch и ресторане "№13".

Представителей менеджмента этих учреждений вызвали в инспекцию для составления протоколов. В соответствии с КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток по решению суда.

В Москве в начале июня стала расти заболеваемость COVID-19. 9 июня мэрия объявила, что снова расширяет фонд инфекционных коек для лечения коронавирусной инфекции, ужесточает контроль за ношением масок и перчаток, но локдаун вводить пока не планирует.

Утром 10 июня столичный оперштаб сообщил, что суточный прирост заболеваемости составил 5245 новых случаев заражения коронавирусом.