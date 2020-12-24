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В Москве ГлавClub опечатали из-за нарушений на концерте "Кровостока"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники Роспотребнадзора опечатали помещения клуба ГлавClub на улице Орджоникидзе за то, что 19 декабря зрители находились на концерте группы "Кровосток" без масок. Клуб опечатали еще 22 декабря, однако Роспотребнадзор сообщил об этом только сейчас.

Проверка Роспотребнадзора выявила, что во время концерта "Кровостока" большинство зрителей долго оставались без масок в закрытом помещении и не соблюдали социальную дистанцию. Проверяющие сочли, что администрация ООО "Главклуб" не обеспечила контроль за тем, чтобы эти требования соблюдались.

Также администраторы не предоставили проверяющим сведения по оценке эффективности работы вентиляционной системы, в том числе по проведению её очистки и дезинфекции. В местах общего пользования не было санитайзеров, в течение рабочей смены сотрудников не осматривали и не опрашивали на предмет проявления симптомов респираторных заболеваний, перечислили в Роспотребнадзоре.

Эти недочеты "могут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции среди посетителей клуба и дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве", считают в ведомстве.

Управление ведомства возбудило против администрации клуба дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Руководителей клуба вызывали для составления протокола и уведомили, что учреждению временно запрещено работать и оно должно быть опечатаны. Административные материалы о временном запрете работы клуба направлены в Симоновский районный суд.

Ранее о нарушениях во время концерта "Кровостока" в ГлавClub сообщили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы. Там напомнили, что за эти нарушения учреждениям грозит штраф до 1 млн рублей.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 24 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
ГлавClub Москва Кровосток Роспотребнадзор Симоновский суд коронавирус

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