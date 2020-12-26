Полиция вскрыла дверь работавшего после полуночи ресторана в Москве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией провели обследование ресторана Choice Moscow (Лужнецкая набережная, 2/4 строение 27), где обслуживали посетителей ночью.

"В 0:55 продолжалось обслуживание посетителей, подавалась еда и алкогольные напитки. Кроме того, в клубе осуществлялось курение кальянов и сигарет", - сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

По его словам, сотрудниками заведения создавались препятствия для проведения обследования. "Так была заблокирована дверь, которая была вскрыта полицией в ходе операции полиции при помощи спецсредств", - сказал Поповский.

Он отметил, что в отношении данной организации будут применены меры административного воздействия, а также направлено письмо в Роспотребнадзор о необходимости его закрытия.

За соответствующие нарушения администрации заведения грозит штраф до 300 тыс. рублей, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать до 1 млн рублей.