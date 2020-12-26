Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:03Заразились
на 26.12В России 3 021 964+29 258В мире 79 840 206+472 064

Полиция вскрыла дверь работавшего после полуночи ресторана в Москве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией провели обследование ресторана Choice Moscow (Лужнецкая набережная, 2/4 строение 27), где обслуживали посетителей ночью.

"В 0:55 продолжалось обслуживание посетителей, подавалась еда и алкогольные напитки. Кроме того, в клубе осуществлялось курение кальянов и сигарет", - сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

По его словам, сотрудниками заведения создавались препятствия для проведения обследования. "Так была заблокирована дверь, которая была вскрыта полицией в ходе операции полиции при помощи спецсредств", - сказал Поповский.

Он отметил, что в отношении данной организации будут применены меры административного воздействия, а также направлено письмо в Роспотребнадзор о необходимости его закрытия.

За соответствующие нарушения администрации заведения грозит штраф до 300 тыс. рублей, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать до 1 млн рублей.

Москва Choice Moscow Коронавирус

Новости по теме

Новости

Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТ имени Горького

Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТ имени Горького

Почти 80 человек с COVID-19 умерли в Москве

Соболь получила статус свидетеля по уголовному делу

Пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы ВПП во "Внуково"

ФБК сообщил о возбуждении уголовного дела против Соболь

ФБК сообщил о возбуждении уголовного дела против Соболь

Высота снежного покрова в Москве за ночь увеличилась до 10-12 см

Любовь Соболь увезли на допрос в Следственный комитет

В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Собянин переведет корпуса еще трех больниц на работу с COVID-19

Москвичей предупредили о метели и гололедице в пятницу

Москвичей предупредили о метели и гололедице в пятницу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');