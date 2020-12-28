В Москве с понедельника начинается вакцинация от COVID-19 лиц старше 60 лет

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - С понедельника вакцину от коронавируса в Москве смогут сделать жители города старшего поколения, имеющие полис обязательного медицинского страхования.

"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает", - написал Собянин на своем сайте в воскресенье.

Ранее Минздрав России разрешил применение вакцины "Спутник V" для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации.

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве началась с 4 декабря. К настоящему времени бесплатно привиться вакциной "Спутник V" могут работники здравоохранения, образования, соцзащиты, СМИ, промышленности, энергетики и ряда других сфер.