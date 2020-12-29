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В Москве открылась пересадка между "Петровским парком" и "Динамо"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пересадка между станциями метро "Петровский парк" Большой кольцевой линии и "Динамо" Замоскворецкой линии открыта для пассажиров.

Теперь для перехода не надо выходить на улицу и дважды проходить через турникеты.

"Работа была сложнейшей: водоносные грунты, плавуны, пришлось замораживать и уже вручную прокладывать этот путь", - сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что именно из-за сложностей с грунтом строительство пересадки пришлось отложить.

"Станция "Динамо" - это памятник культуры, поэтому было необходимо сохранить все элементы этой уникальной станции. С другой стороны, рядом строился стадион "Динамо", огромное сооружение, и тоже нужно было аккуратно проходить возле этих конструкций. Все это, в конце концов, было реализовано качественно", - заключил Собянин. Мэр заверил, что время пересадки теперь сократится в три раза - с шести до двух минут.

Пересадка между станциями "Петровский парк" БКЛ и "Динамо" Замоскворецкой линии представляет собой двухуровневый тоннель длиной порядка 200 м, который соединяет западный торец станции "Петровский парк" и центральную часть перронного зала станции "Динамо".

Петровский парк Динамо

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