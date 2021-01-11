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В Москве за год откроют 11 новых станций метро

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы в 2021 году рассчитывают построить и ввести 11 новых станций на Большой кольцевой линии метро, в метрополитене будет проложено 28,3 км линий, сообщил сайт мэрии.

Это будут станции западного, юго-западного и южного участков БКЛ - "Карамышевская", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" ("Воронцовская") и "Зюзино".

Оформление платформы "Карамышевская" будет посвящен теме народного ополчения 1941 года, а облик станции "Мичуринский проспект" исполнят в китайском стиле, в том числе используя иероглиф, символизирующий дружбу. На станции "Новаторская" будет "пламенеющий потолок" из панелей из оранжевого триплекса. Трехмерный потолок из алюминиевых пластин и неоновых светильников на станции "Калужская", по замыслу дизайнеров, будет напоминать Млечный Путь и создавать ощущение непрерывного движения. Потолок с пчелиными сотами на станции "Зюзино" будет отражать эстетику района типовой застройки 1960-х годов.

Ожидается, что окончательно Большое кольцо замкнется в 2022 году. Всего на этой линии будет 31 станция, а ее протяженность составит 70 километров.

Первый участок БКЛ запустили в феврале 2018 года, сейчас на линии работают десять станций.

На Люблинско-Дмитровской линии продолжается строительство участка до станции "Физтех", на Калининско-Солнцевской — до "Внукова". Кроме того, строится Троицкая линия метро, разрабатываются проекты Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток.

Москва Московский метрополитен

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