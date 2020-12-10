"Умные" камеры будут находить нуждающихся в медпомощи в метро Москвы

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Камеры в столичном метро уже в следующем году смогут находить людей, которым срочно нужна медицинская помощь, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Наши умные камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь. В случае, если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку",- цитирует пресс-служба департамента транспорта Москвы слова Ликсутова, который выступал на Moscow Urban Forum.

По его словам, сервис должен стать автоматизированным. "Мы постараемся автоматизировать этот сервис, сделать так, чтобы оперативно оказать помощь пассажиру", - отметил заммэра.

Ранее Ликсутов сообщил, что в следующем году в метро появятся камеры с Face ID для оплаты проезда. Они будут установлены на всех турникетах метро и МЦК (Московское центральное кольцо).