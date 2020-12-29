Каникулы для школ и колледжей Москвы продлят до 17 января

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В некоторых учреждениях образования Москвы, в том числе школах с первого по 11-й класс, зимние каникулы будут продлены до 17 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что на длинные каникулы также уйдут столичные колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы.

"Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость ковидом на более низком уровне, чем сейчас. А значит - в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений", - написал Собянин.

Он также отметил, что аналогичные решения рекомендуют принять негосударственным образовательным учреждениям.

В соответствующем указе мэра Москвы также отмечается, что ученики 6-11 классов не смогут воспользоваться возможностью льготного и бесплатного проезда с помощью социальных карт в транспорте до 17 января.