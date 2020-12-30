В Москве умерли еще 73 человека с коронавирусом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за сутки скончались 73 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

Общее количество умерших в Москве от коронавируса увеличилось с 11 136 до 11 209.

Накануне от коронавируса в столице скончались 72 человека.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 803 203 случая COVID-19, 621 292 человека выздоровели.