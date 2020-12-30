Мэрия Москвы сообщила, что переболевшие коронавирусом могут привиться

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Переболевшие коронавирусом люди могут привиться от него, наличие антител не является противопоказанием к вакцинации, сообщают в мэрии Москвы.

"Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина в среду.

Отмечается, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса.

Для того, чтобы сделать прививку от COVID-19, москвичам необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и подходить под одну из категорий, для которых в настоящее время открыта вакцинация, сообщается на сайте.

Записаться на вакцинацию можно лицам старше 18 лет. Прививку могут сделать люди, которые за последние 30 дней не делали прививок. Вакцинироваться от коронавируса не разрешается беременным и кормящим грудью женщинам, отмечают в столичной мэрии.

Запись на прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" в Москве началась 4 декабря. Вакцинация открыта для москвичей старше 60 лет, сотрудников сфер образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, промышленности, транспорта, энергетики, а также работников городских социальных служб, центров госуслуг "Мои документы", СМИ, сферы общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудников некоммерческих и религиозных организаций, волонтеров, студентов, строителей и для людей, страдающих хроническими заболеваниями

Привиться можно в 70 пунктах, открытых на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, кроме 31 декабря и 1 января. При обращении необходимо предъявить паспорт и полис ОМС, а для работающих в компаниях, сотрудники которых имеют приоритетное право на вакцинацию, также необходим любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей организации.