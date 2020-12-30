В России за сутки выявлено 26,5 тыс. случаев коронавируса

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Еще 26 513 эпизодов заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России за последние сутки, сообщает оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 5105.

За сутки в стране скончались 599 человек с COVID-19. Общее число жертв вируса достигло 56 426.

Поправились и выписаны в России 2 млн 525 418 пациентов, в том числе 29 235 за последние 24 часа.

В РФ за все время пандемии выявлено уже 3 млн 131 550 случаев инфицирования. По этому показателю страна находится на четвертом месте в мире, согласно данным Университета Джонса Хопкина. Лидируют США (19,5 млн), Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,5 млн). В занимающей пятую строчку Франции 2,6 млн случаев заражения.

В России новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах. За Москвой идет Петербург с показателем 3 764. Еще 1 608 заболевших в Московской области, 503 - в Нижегородской области, 406 - в Свердловской области, 395 - в Псковской области, 385 - в Ростовской области, 381 - в Воронежской области, 369 - в Карелии, 363 - в Архангельской области, 356 - в Вологодской области, 335 - в Хабаровском крае, 331 - в Крыму, 325 - в Пермском крае, 322 - в Красноярском крае, 306 - в Челябинской области, 305 - в Самарской области. В остальных субъектах суточный прирост не превысил 300.