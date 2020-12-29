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Более 70 человек умерли в Москве от коронавируса

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 72 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом во вторник.

Число жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 11 064 до 11 136. Смертность около 70 человек в сутки сохраняется с начала ноября.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

По данным на утро вторника, в российской столице выявлено 798 098 случаев заражения COVID-19, 615 396 человек вылечились от инфекции (77% от заразившихся).

Мэр города Сергей Собянин во вторник сказал, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом.

Москва коронавирус COVID-19

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