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Число пожаров в Москве в первые дни января сократилось на 35%

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Число пожаров в столице в первые дни января сократилось в сравнении с прошлым годом на 35%, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы.

"С 1 по 3 января 2021 года в столице произошло 75 пожаров, что на 35% ниже аналогичного периода прошлого года. 18 человек были спасены пожарно-спасательными подразделениями. Основная доля пожаров пришлась на жилой сектор", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в первые январские дни на пожарах 3 человека были травмированы, еще 4 человека погибли.

Москва МЧС

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