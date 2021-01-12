Московские магазины оштрафовали на 27 млн руб. за нарушение маркировки вина

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Столичные предприятия торговли оштрафованы на сумму почти 27 млн рублей за нарушение требований закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", которыми определены особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Москве во вторник.

Отмечается, что в порядке контроля за исполнением обязательных требований к обороту винодельческой продукции управлением Роспотребнадзора по Москве с 26 июня 2020 года (даты вступления в силу закона - ИФ) проведены мониторинговые обследования в 1 013 организациях торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Несоблюдение требований установлены в 679 магазинах, в том числе таких крупных торговых сетей как "Агроаспект", "Агроторг", "Красное и белое", "Отдохни", "Бристоль", "Билла", "Магнолия", "Дикси", "Атак", говорится в сообщении.

При этом основными нарушениями являлось размещение российских вин защищенного наименования в торговом зале без надписи "Вино России". Также в местах размещения виноградосодержащих алкогольных напитков отсутствовали надписи "Продукция не является вином".

За установленные нарушения на юридических и должностных лиц составлено 512 протоколов об административном правонарушении, а общая сумма наложенных штрафов по состоянию на 31 декабря составила 26 млн 977 тыс. рублей.

Согласно вступившему в июне в силу ФЗ, предусмотрена обязательность указания на этикетке, контрэтикетке, кольеретке сведений о сорте или сортах, месте происхождения и годе урожая винограда. В наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград плода, не допускается использование слова "вино" и производных от него слов и словосочетаний.

Если фактическое объемное содержание этилового спирта в виноградосодержащих напитках не превышает 22%, не менее одной пятой этикетки должна занимать надпись "Не является вином".

При этом в магазинах такие напитки должны продаваться отдельно от вина, крепленого и игристого вина и сопровождаться информационной надписью: "Продукция не является вином".

Кроме того, при розничной продаже российских вин защищённого наименования, а также крепленых вин, полностью произведенных из винограда, выращенного на территории России в торговом зале в месте их выкладки должна быть надпись "Вино России".