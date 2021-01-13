В подмосковном Одинцове организуют природный заказник регионального значения

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минэкологии Московской области подготовило проект положения о государственном природном заказнике "Дубешненский". Его планируется создать путем реорганизации существующей здесь особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения "Лесные массивы бассейна Дубешня" и приданием ей статуса региональной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь проектируемого заказника составит 9 724 гектара.

"Флора и фауна заказника отличаются хорошей сохранностью и репрезентативностью для природных сообществ запада Подмосковья. Здесь обитают 98 видов позвоночных животных, в том числе исключительно редкие, как, например, рысь", - отметил зампред подмосковного правительства – министр экологии и природопользования Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении.

Обследование проектируемой ООПТ подтвердило местообитание здесь 14 видов краснокнижной флоры и 17 – фауны. Помимо рыси здесь отмечены следы пребывания редких птиц: серого журавля, неясыти, черного коршуна и других.

Министр добавил, что также в особой охране нуждаются редкие формы рельефа и ценные гидрологические объекты – реки Дубешня и Разварня, верховое болото Воронино.

Режим особой охраны проектируемой ООПТ подразумевает запрет на любое строительство и прокладку дорог, любые рубки (кроме санитарных), организацию туристских станций и бивуаков, заезд и перемещение на любых транспортных средствах вне дорог общего пользования.