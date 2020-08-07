Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
на 07.08В России 877 135+5 241В мире 19 097 149+286 757

Краснокнижный гриб "проклятая мочалка" нашли в Подмосковье

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковном лесу обнаружен ежовик коралловидный - редкий гриб, занесённый в Красную книгу, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Этот гриб водится в Подмосковье и на островах туманного Альбиона.

"В лесу вблизи станции Тучково на территории Звенигородского лесничества (в 80 км от столицы - ИФ) был найден необычный гриб – ежовик коралловидный. Он же Гериций ветвистый и решетчатовидный. И хотя в молодом возрасте этот гриб считается съедобным, собирать его не стоит, ведь он занесен в Красную книгу", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что этот гриб служит хорошим индикатором для оценки состояния леса, поскольку он произрастает на разлагающейся древесине. Это означает, что лес, где появился ежовик, следует охранять.

"В Великобритании он встречается в лесах с самой долгой историей - например, в охотничьих, где одновременно присутствуют деревья всех возрастов и не убираются упавшие стволы", - уточняют в ведомстве.

🧽В рубрике #познавательнаяпятница еще одно чудо из подмосковного леса. На сей раз лесничие нашли "проклятую мочалку". Нет, это не губка для душа, а настоящий представитель грибного царства. 🌲В лесу вблизи станции Тучково на территории Звенигородского лесничества был найден необычный гриб - ежовик коралловидный. Он же Гериций ветвистый и решетчатовидный. 🍄И хотя в молодом возрасте этот гриб считается съедобным, собирать его не стоит, ведь он занесен в Красную книгу. 💻В интернете есть информация о том, что первое упоминание о ежовике коралловидном достаточно курьезное и относится к XVII веку. Пойманных разбойников, не сочтя их вину достаточной для смертной казни, в течении двух недель кормили ежовиком, который они сами же собирали и готовили из него похлёбку, называя гриб "проклятой мочалкой". Такая "грибная диета" им нисколько не навредила, но с тех пор, стараясь избегать повторения таких проверок, "джентльмены удачи" повсюду его уничтожали. ☝🏻Считается, что этот гриб служит хорошим индикатором для оценки состояния леса, поскольку, предпочитает древесину далеко не первых стадий разложения, и леса, в которых он растет, точно стоит охранять. В Великобритании он встречается в лесах с самой долгой историей —например, в охотничьих, где одновременно присутствуют деревья всех возрастов и не убираются упавшие стволы. 📸Фото @ruslan.lukashevich #комлесхозмо #мособллес #центрлесхоз #нашеПодмосковье #грибы #лес #2020

Публикация от 𝓜𝓸𝓼𝓸𝓫𝓵𝓬𝓸𝓶𝓵𝓮𝓼🌲 (@mosoblcomles)

Отмечается, что первое упоминание о ежовике коралловидном – курьезное и относится к XVII веку.

Если вину пойманных разбойников не считали достаточной для смертной казни, то им назначали такое наказание: преступники должны были в течение двух недель есть ежовик. Они сами же собирали и готовили из него похлёбку, называя гриб "проклятой мочалкой". Эта диета не причинила им вреда, но с тех пор, стараясь избегать повторения таких проверок, нарушители закона повсюду его уничтожали.

Московская область Руза

Новости

Москвичи оспорили в судах лишь 6% штрафов из-за пропусков во время самоизоляции

ДТП с участием Михаила Ефремова

Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа

Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа

Несколько добровольцев опробовали на себе вакцину от коронавируса

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве запустят голосование о дальнейшей судьбе монорельса

ДТП с участием Михаила Ефремова

Свидетель ДТП с Ефремовым заявил, что за рулем авто был сам актер

Мосгорсуд признал право жильцов многоэтажек на землю во дворах

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

ДТП с участием Михаила Ефремова

Экспертиза ДНК подтвердила, что Ефремов был за рулем во время ДТП

Экспертиза ДНК подтвердила, что Ефремов был за рулем во время ДТП
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');