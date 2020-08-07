Краснокнижный гриб "проклятая мочалка" нашли в Подмосковье
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковном лесу обнаружен ежовик коралловидный - редкий гриб, занесённый в Красную книгу, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
Этот гриб водится в Подмосковье и на островах туманного Альбиона.
"В лесу вблизи станции Тучково на территории Звенигородского лесничества (в 80 км от столицы - ИФ) был найден необычный гриб – ежовик коралловидный. Он же Гериций ветвистый и решетчатовидный. И хотя в молодом возрасте этот гриб считается съедобным, собирать его не стоит, ведь он занесен в Красную книгу", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что этот гриб служит хорошим индикатором для оценки состояния леса, поскольку он произрастает на разлагающейся древесине. Это означает, что лес, где появился ежовик, следует охранять.
"В Великобритании он встречается в лесах с самой долгой историей - например, в охотничьих, где одновременно присутствуют деревья всех возрастов и не убираются упавшие стволы", - уточняют в ведомстве.
🧽В рубрике #познавательнаяпятница еще одно чудо из подмосковного леса. На сей раз лесничие нашли "проклятую мочалку". Нет, это не губка для душа, а настоящий представитель грибного царства. 🌲В лесу вблизи станции Тучково на территории Звенигородского лесничества был найден необычный гриб - ежовик коралловидный. Он же Гериций ветвистый и решетчатовидный. 🍄И хотя в молодом возрасте этот гриб считается съедобным, собирать его не стоит, ведь он занесен в Красную книгу. 💻В интернете есть информация о том, что первое упоминание о ежовике коралловидном достаточно курьезное и относится к XVII веку. Пойманных разбойников, не сочтя их вину достаточной для смертной казни, в течении двух недель кормили ежовиком, который они сами же собирали и готовили из него похлёбку, называя гриб "проклятой мочалкой". Такая "грибная диета" им нисколько не навредила, но с тех пор, стараясь избегать повторения таких проверок, "джентльмены удачи" повсюду его уничтожали. ☝🏻Считается, что этот гриб служит хорошим индикатором для оценки состояния леса, поскольку, предпочитает древесину далеко не первых стадий разложения, и леса, в которых он растет, точно стоит охранять. В Великобритании он встречается в лесах с самой долгой историей —например, в охотничьих, где одновременно присутствуют деревья всех возрастов и не убираются упавшие стволы. 📸Фото @ruslan.lukashevich #комлесхозмо #мособллес #центрлесхоз #нашеПодмосковье #грибы #лес #2020
Отмечается, что первое упоминание о ежовике коралловидном – курьезное и относится к XVII веку.
Если вину пойманных разбойников не считали достаточной для смертной казни, то им назначали такое наказание: преступники должны были в течение двух недель есть ежовик. Они сами же собирали и готовили из него похлёбку, называя гриб "проклятой мочалкой". Эта диета не причинила им вреда, но с тех пор, стараясь избегать повторения таких проверок, нарушители закона повсюду его уничтожали.