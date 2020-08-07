Краснокнижный гриб "проклятая мочалка" нашли в Подмосковье

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковном лесу обнаружен ежовик коралловидный - редкий гриб, занесённый в Красную книгу, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Этот гриб водится в Подмосковье и на островах туманного Альбиона.

"В лесу вблизи станции Тучково на территории Звенигородского лесничества (в 80 км от столицы - ИФ) был найден необычный гриб – ежовик коралловидный. Он же Гериций ветвистый и решетчатовидный. И хотя в молодом возрасте этот гриб считается съедобным, собирать его не стоит, ведь он занесен в Красную книгу", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что этот гриб служит хорошим индикатором для оценки состояния леса, поскольку он произрастает на разлагающейся древесине. Это означает, что лес, где появился ежовик, следует охранять.

"В Великобритании он встречается в лесах с самой долгой историей - например, в охотничьих, где одновременно присутствуют деревья всех возрастов и не убираются упавшие стволы", - уточняют в ведомстве.

Отмечается, что первое упоминание о ежовике коралловидном – курьезное и относится к XVII веку.

Если вину пойманных разбойников не считали достаточной для смертной казни, то им назначали такое наказание: преступники должны были в течение двух недель есть ежовик. Они сами же собирали и готовили из него похлёбку, называя гриб "проклятой мочалкой". Эта диета не причинила им вреда, но с тех пор, стараясь избегать повторения таких проверок, нарушители закона повсюду его уничтожали.