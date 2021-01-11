Судьбу дистанта в московских школах решат по ситуации с COVID-19

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В каком формате московские школьники выйдут с зимних каникул, будет решено в зависимости от эпидемиологической обстановки в столице, сообщили в пресс-службе городского департамента образования.

Там напомнили, что зимние каникулы в школах и колледжах, по указу мэра Сергея Собянина, продлятся до 17 января.

Осенние каникулы в Москве также продлевали из-за коронавируса. После из завершения ученики 6-11-х классов с 19 октября были переведены на дистанционную учебу, младшеклассники учились очно. На время удаленки старшеклассникам заблокировали социальные карты, дающие право на бесплатный проезд в общественном транспорте.