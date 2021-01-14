Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни в мае

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин прогнозирует, что уже к маю столица сможет вернуться к привычной жизни.

"Мой прогноз был - это май месяц", - заявил Собянин в прямом эфире на телеканале Россия 24 (ВГТРК) в четверг.

"Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше, возможно, в конце января - феврале увидим уже более стабильную динамику и снижение. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май", - уточнил мэр.

По его словам, многое в возвращении столицы к нормальной жизни, как до пандемии, "будет зависеть от того, как активно будут граждане прививаться".

По мнению мэра, массовая прививочная кампания поможет столице вернуться в привычный ритм. "Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе большие, в достаточном количестве. И дальше уже все будет зависеть от желания, от понимания ситуации самими гражданами", - отметил Собянин.

По его данным, число москвичей, привившихся от COVID-19, достигло 140 тысяч человек. Мэр столицы добавил, что последние два дня в Москве "побили все рекорды" по записи на прививку от COVID-19: если до Нового года производились по 7-8 тысяч записей в сутки, сейчас это число увеличилось до 22-24 тысяч.

"Мы открываем дополнительные пункты (...) для того, чтобы максимально обеспечить в двух-трехнедельный срок всех желающих (привиться - ИФ)", - отметил Собянин.