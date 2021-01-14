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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
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В Москве делать прививки от COVID-19 разрешили 34 частным клиникам

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы заключила соглашения с 34 частными клиниками о передаче им бесплатных партий вакцин для организации пунктов по прививанию от коронавируса, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

"Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с правительством Москвы. С 34 клиниками уже заключены соглашения, в 15 из них поставлен препарат, - сказала она. - Это такие организации, как РЖД, "Медси", Европейский медицинский центр, "К+31", Евромедсервис, "Доктор рядом", "Поликлиника 101" и другие. В части из них уже началась вакцинация жителей".

В частных клиниках вакцину можно будет получить бесплатно, но придется оплатить услугу по введению инъекции, уточнила Ракова.

Чтобы получить право на участие в кампании, клиника должна обладать необходимым морозильником для хранения вакцины и быть в состоянии соблюсти правильное хранение препарата. Информацию о привитых клиентах они будут передавать в единую систему.

По словам заммэра, москвичи стали активней записываться на прививку, а власти постоянно расшираяют и список вакцинируемых категорий граждан и число пунктов вакцинации.

"Теперь москвичи сами могут выбрать, где получить вакцину - в городской поликлинике или частной медорганизации. Это удобно в том числе для тех, кто привык получать медицинские услуги в частных клиниках. Надеюсь, теперь еще больше москвичей смогут привиться от вируса и защитить себя и своих близких", - отметила Ракова.

Сейчас в Москве работают 100 пунктов вакцинации от COVID-19.

В декабре представитель филиала израильской больницы Hadassah в "Сколково" сообщил, что начались переговоры о поставках в Москву вакцин от Pfizer и Moderna. Они не зарегистрированы в России, но статус резидент "Сколково" позволит клинике их применять на своей территории, говорил он. В Pfizer сказали, что до конца 2021 года будут поставлять вакцину только по заказам от государств, а частников обслуживать не смогут. 14 декабря Росздравнадзор разъяснил, что до регистрации иностранные вакцины нельзя будет применять нигде, даже в "Сколково".

Хроника коронавируса. Январь.

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В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Анастасия Ракова коронавирус Медси Евромедсервис Hadassah "Сколково"

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