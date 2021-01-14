От коронавируса в Москве привились 140 тысяч человек

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Число москвичей, привившихся от коронавируса, достигло 140 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

Он добавил, что последние два дня в Москве "побили все рекорды" по записи на прививку от COVID-19: если до Нового года производились по 7-8 тыс. записей в сутки, то в настоящее время это число увеличилось до 22-24 тыс.

"Мы открываем дополнительные пункты (...) для того, чтобы максимально обеспечить в двух-трех недельный срок всех желающих (привиться - ИФ)", - отметил Собянин.

Сейчас в Москве работают 100 пунктов вакцинации от COVID-19.

Мэрия Москвы заключила соглашения с 34 частными клиниками о передаче им бесплатных партий вакцин для организации пунктов по прививанию от коронавируса, сообщила ранее заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, в частных клиниках вакцину можно будет получить бесплатно, но придется оплатить услугу по введению инъекции.

11 января Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил на совещании с членами правительства, что в России необходимо переходить от масштабной к массовой вакцинации против коронавируса. Она начнется с 18 января.