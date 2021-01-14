Мишустин заявил о переломном моменте коронавирусного кризиса

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин прогнозирует, что кризис в экономике и социальной сфере, возникший в связи с эпидемией коронавируса, начнет отступать.

"Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам открывшегося в четверг в Москве Гайдаровского форума.

Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на ключевой вопрос: каким будет мир после победы над новой инфекцией? "И этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий - как в области экономики, так и многих социальных программ", - заявил глава правительства РФ.

Мишустин напомнил, что "началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю".

Премьер подчеркнул, что Россия была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять. "Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее", - сказал премьер.

Он пообещал, что в текущем году особый акцент будет сделан на решении социальных задач, поддержку семей с детьми, людей старшего возраста. Премьер напомнил, что правительство сформировало "необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей".

По его словам, правительство создает инструмент "социального казначейства", который позволит снизить уровень бедности и автоматически направлять средства тем, кто в них нуждается. "Это общенациональная информационная платформа для помощи именно тем, кто в ней нуждается", - сказал Мишустин.

Глава правительства заметил, что так же оперативно, без заявлений и хождений по инстанциям, были проведены президентские новогодние выплаты семьям с детьми до 8 лет.