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Сторонникам Навального не разрешат проводить массовые акции в Москве

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Заявки сторонников оппозиционера Алексея Навального на проведение массовых акций будут отклоняться из-за действующего в столице запрета на публичные мероприятия, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к городской администрации.

"В Москве в соответствии с указом мэра от 10 ноября 2020 года действует ограничение на проведение публичных мероприятий до окончания пандемии. Для отмены запрета необходим отдельный распорядительный документ", - сказал собеседник "Интерфакса" в ответ на вопрос, могут ли быть удовлетворены заявки сторонников Навального на проведение митингов.

Ранее незарегистрированная Либертарианская партия России сообщила, что подала уведомление в столичную мэрию на проведение 31 января митинга в поддержку Навального.

Кроме того, сторонники оппозиционера планируют организовать и другие акции в его поддержку.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил политика под стражу до 15 февраля.

Алексей Навальный Москва Коронавирус

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