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В Иркутске из-за пандемии не согласовали пикет в поддержку Навального

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Администрация Иркутска не согласовала проведение 23 января пикета в поддержку оппозиционера Алексея Навального из-за эпидемиологической обстановки, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе городской мэрии.

"Два уведомления о проведении пикета в субботу (23 января - ИФ) на улице Урицкого не согласованы в связи с эпидемиологической обстановкой", - сказал собеседник агентства.

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В свою очередь на странице иркутского штаба Навального во "ВКонтакте" во вторник анонсировали проведение акции 23 января. "Иркутск присоединяется к всероссийскому маршу за освобождение Навального", - говорится в сообщении.

Штаб добавляет, что в понедельник и вторник в областном центре прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционера.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. На следующий день его арестовали до 15 февраля.

Иркутск Алексей Навальный

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