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Госдеп США призвал Россию освободить Навального

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне осудили "применение силы против протестующих" в ряде городов России.

"США твердо осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах... Продолжающиеся попытки подавления прав граждан России на мирные собрания и свободу слова, арест Алексея Навального и применение суровых мер во время последовавших протестов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в отношении гражданского общества и основных свобод", - говорится в заявлении, выпущенном в субботу от имени представителя госдепа Нэда Прайса.

"Мы обращаемся к российским властям с призывом освободить всех задержанных за выражение их фундаментальных прав и незамедлительно и безо всяких условий выпустить на свободу Алексея Навального ", - отмечается в документе.

США Алексей Навальный

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