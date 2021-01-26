Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:44Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 722 272+527 867

Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Москве вечером во вторник и утром в среду, в столичной мэрии призывают к аккуратности на дорогах.

"До 10:00 27 января (...) ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 м/с", - сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве призывают по возможности пользоваться общественным транспортом, в ином случае - быть аккуратными на дорогах.

Также департамент просит не оставлять автомобили у слабо укрепленных конструкций.

Москва

Новости

В предстоящие выходные в Москве и области снова похолодает

Двух братьев арестовали по делу о двойном убийстве в Новой Москве

Административный арест назначен 30 участникам субботней акции в Москве

Административный арест назначен 30 участникам субботней акции в Москве
Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о спаде пандемии в Москве

В Москве побит исторический температурный рекорд дня

В Москве побит исторический температурный рекорд дня

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 января

Самый теплый день зимы зафиксирован в Москве

Самый теплый день зимы зафиксирован в Москве

Московская полиция возбудила уголовные дела о перекрытии дорог на протестах

Московская полиция возбудила уголовные дела о перекрытии дорог на протестах

В СК сообщили еще о четырех уголовных делах после протестов в Москве

Омбудсмен насчитала более тысячи задержанных на акции в Москве

Омбудсмен насчитала более тысячи задержанных на акции в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');