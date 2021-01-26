Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Москве вечером во вторник и утром в среду, в столичной мэрии призывают к аккуратности на дорогах.

"До 10:00 27 января (...) ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 м/с", - сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве призывают по возможности пользоваться общественным транспортом, в ином случае - быть аккуратными на дорогах.

Также департамент просит не оставлять автомобили у слабо укрепленных конструкций.