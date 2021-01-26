В Москве заложили первый камень корпуса научной долины МГУ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве за фундаментальной библиотекой МГУ 26 января заложили первый камень первого и самого большого корпуса научно-технологической долины университета "Воробьевы горы". О начале строительства объявили мэр города Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий, сообщает сайт мэрии.

Собянин напомнил, что еще в конце декабря на месте строительства была "самая большая гора строительного мусора", которую оперативно убрали. После этого туда смогли выйти строители и начать проектирование, разведочные и подготовительные работы. Мэр выразил надежду, что корпус "Ломоносов" достроят уже через два года.

По его словам, начался подбор резидентов для этого корпуса, на платформе Московского инновационного кластера записались уже около десятка претендентов. "За этот период времени мы начнем формировать реальную команду тех, кто будет работать. Я уверен, что здесь будут новые инновационные компании, но это огромная возможность для студентов, аспирантов МГУ, преподавателей, профессуры реализовать на базе этого кластера самые амбициозные мечты", - добавил мэр.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в научно-технологическом центре МГУ будет девять кластеров. Долина предназначена для размещения компаний, которые занимаются научно-технологической и внедренческой деятельностью. К участию в проекте приглашаются стартапы, располагающие продуктами, доказавшими свою жизнеспособность, средние технологические компании, вышедшие на стадию продаж инновационной продукции, а также R&D подразделения крупных российских компаний и международных корпораций.

Создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы" Виктор Садовничий впервые предложил в начале 2010-х годов. Проект также называют "научно-технологической долиной МГУ".

В конце 2020 года президент Владимир Путин потребовал, чтобы первые объекты научно-технологической долины МГУ были запущены в ближайшие два года, а к 2025 году вся инфраструктура должна быть развернута в полном объеме.