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Научно-технологическая долина МГУ появится на месте свалки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Научно-технологическую долину МГУ возведут в московских Раменкахна месте свалки строительного мусора, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.

"Приступили к расчистке самой большой свалки строительного мусора на месте будущей научно-технологической долины МГУ. Работы, мягко говоря, немало", - сказал Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что первые объекты научно-технологической долины МГУ нужно запустить в ближайшие два года, а к 2025 году вся инфраструктура должна быть развернута в полном объеме.

"Полагаю, что есть все возможности запустить первые объекты технологической долины уже в ближайшие 1,5-2 года. Прошу начать строительство не с административных представительских зданий, а с лабораторий и исследовательских площадок", - сказал Путин 24 декабря в ходе заседания попечительского совета МГУ.

Инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы", будет состоять из кластеров "Биомед", "Геотех", "Инжиниринг", "Инфотех", "Космос", "Нанотех", а также "Междисциплинарного" кластера и "Управленческого кластера".

Об идее создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы" ректор университета Виктор Садовничий впервые заявил в начале 2010-х годов. Проект также называют "Научно-технологической долиной МГУ".

МГУ Москва

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