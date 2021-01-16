В Москве завершили первый этап расчистки места под научную долину МГУ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Продолжаются работы по освобождению площадки для строительства научно-технологической долины МГУ, первый этап завершен, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

По его словам, коммунальщики передали строителям освобожденные от мусора территории, примерно 2,5 га, где проводятся подготовительные работы к началу строительных мероприятий.

Бирюков отметил, что работы ведутся в круглосуточном режиме.

Он рассказал, что прошло всего лишь две недели, и примерно третья часть этих строительных отходов была ликвидирована.

По его информации, в работах задействованы около 3500 человек, около 1500 самосвалов, около 80 экскаваторов, а также бульдозеры.

Заммэра отметил, что во взаимодействии с Московской областью организованы вывоз и захоронение строительных отходов на полигоны Подмосковья.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что площадка под строительство научно-технологической долины МГУ будет расчищена в течение полутора месяцев. По его данным, затем на нее зайдут строители, и самый большой корпус должен быть построен в течение двух лет.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что первые объекты научно-технологической долины МГУ нужно запустить в ближайшие два года, а к 2025 году вся инфраструктура должна быть развернута в полном объеме.

Об идее создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы" ректор университета Виктор Садовничий впервые заявил в начале 2010-х годов. Проект также называют "научно-технологической долиной МГУ".

Общая площадь территории, которую необходимо очистить от строительного мусора, составляет около 40 гектаров.