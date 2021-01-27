Бюджет Москвы из-за пандемии в 2020 г. потерял около 700 млрд рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Порядка 700 млрд рублей потерял бюджет Москвы из-за пандемии в 2020 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"Если экономически говорить, итоги прошлого года - для бюджета мы потеряли на пандемии порядка 700 млрд", - сказал Ефимов в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

"Если посмотреть из чего они (средства, которые потерял бюджет) складываются – около 200 млрд мы не дополучили в виде доходов в бюджет, это чуть меньше, чем мы изначально рассчитывали, и это говорит об устойчивости нашей экономики с точки зрения диверсификации и высокой адаптации к новым условиям", - сказал он.

"И порядка 300 млрд – это те расходы, которые мы понесли дополнительно на ликвидацию последствий пандемии: на работу медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов", - отметил заммэра.

Ефимов также сообщил, что "порядка 200 млрд – это те средства, которые власти вынуждены были не потратить". "Это те расходы, которые мы подвинули направо в связи с нехваткой бюджетных средств", - сказал он.