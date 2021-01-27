Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

Бюджет Москвы из-за пандемии в 2020 г. потерял около 700 млрд рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Порядка 700 млрд рублей потерял бюджет Москвы из-за пандемии в 2020 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"Если экономически говорить, итоги прошлого года - для бюджета мы потеряли на пандемии порядка 700 млрд", - сказал Ефимов в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

"Если посмотреть из чего они (средства, которые потерял бюджет) складываются – около 200 млрд мы не дополучили в виде доходов в бюджет, это чуть меньше, чем мы изначально рассчитывали, и это говорит об устойчивости нашей экономики с точки зрения диверсификации и высокой адаптации к новым условиям", - сказал он.

"И порядка 300 млрд – это те расходы, которые мы понесли дополнительно на ликвидацию последствий пандемии: на работу медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов", - отметил заммэра.

Ефимов также сообщил, что "порядка 200 млрд – это те средства, которые власти вынуждены были не потратить". "Это те расходы, которые мы подвинули направо в связи с нехваткой бюджетных средств", - сказал он.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января

В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января

На участников акции 23 января в Москве завели дело о нарушении антиковидных мер

В Москве из-за двойного запаса COVID-коек часть клиник вернут к обычной работе

В Москве из-за двойного запаса COVID-коек часть клиник вернут к обычной работе

Более 20 станций метро построят в Новой Москве к 2035 году

СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве

СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве
Пандемия коронавируса

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Пресненский суд попросят арестовать тиктокера за нападение на машину ФСБ на Трубной

Пандемия коронавируса

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку
Пандемия коронавируса

Всем таксистам и курьерам Москвы обещали прививку от COVID-19

В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января

В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');