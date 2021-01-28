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Уроженцу Чечни грозит арест за драку с силовиками в Москве 23 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Задержанному участнику акции протеста 23 января в Москве уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву предъявлено обвинение в насилии против полицейских, его планируется арестовать, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Накануне фигуранту было заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск", - сказала Иванова в четверг журналистам. По ее словам, следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте уроженца Чечни.

По версии следствия, 23 января "молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади", избил сотрудников ОМОНа и полиции.

Следователи столичного главка СК и сотрудники главного управления угрозыска МВД установили, что Дмумаев уехал в Псковскую область, сказала Иванова.

Она отметила, что в настоящее время молодой человек задержан, допрашивается в качестве обвиняемого, "также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодах преступлений".

Ранее о задержании Джумаева сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

После массовой акции оппозиции, прошедшей 23 января во многих городах России, в интернете получил распространение видеоролик, на котором Джумаев вступил в драку представителями правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в Москве в минувшую субботу.

Позднее советник главы Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов опубликовал в инстаграме обращение к Джумаеву, в котором призвал выйти на связь. Делимханов также сообщил, что в ситуации намерен разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров.

Протесты в Москве

16
СКР Юлия Иванова Москва Чечня Сайд-Мухаммад Джумаев

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