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Три горнолыжных склона и трамплин откроют на Воробьевых горах за год

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Трамплин и три горнолыжных склона на Воробьевых горах в Москве откроются для посетителей к концу 2021 года, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В ближайшее время начнутся работы на территории спортивного кластера "Воробьевы горы". К началу горнолыжного сезона в конце года он примет любителей всех популярных зимних видов спорта", - отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что сейчас уже завершены все проектные изыскания и получены положительное заключения экспертизы.

В составе комплекса планируется установить два трамплина для прыжков на лыжах и для сноуборда Big-Air и обустроить три горнолыжные трассы, а также благоустроить территорию. Кроме того, на территории комплекса появится бугельная канатная дорога длиной около 130 м и пропускной способностью 900 человек в час.

Инвестор ООО "Московские спортивные технологии" планировал завершить восстановление исторического горнолыжного трамплина К-72 и строительство горнолыжной спортивной школы в 2020 году. Также за счет городского бюджета и инвесторов запланировано устройство трех горнолыжных трасс длиной 130, 150 и 170 м, лыжного трамплина К-40, трамплина для сноуборда "Big Air", школы лыжных видов спорта; экстрим-парка, лыжной трассы с лыжной базой, систем искусственного снегообразования и освещения трасс, двухуровневого судейского домика, роллердрома, веревочного парка, сервисного центра уличных видов спорта, санной трассы, бугельной канатной дороги, здания спортивной школы с пунктом общественного питания, а также зиплайна.

Горнолыжные трамплины Воробьевых гор будут соответствовать стандартам Международной федерации лыжного спорта FIS, что позволит проводить на них международные соревнования. Тренировки на Воробьевых горах смогут проводить спортсмены-горнолыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы. В свободное от тренировок время спуски будут доступны всем желающим.

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